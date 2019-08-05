В результате ДТП и взрыва в Каире погибли 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. По меньшей мере 17 человек стали жертвами ДТП и последовавшего за ним взрыва в Каире у Института рака в понедельник, еще 32 пострадали. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщил телеканал Al Arabiya, информирует УНН.
Ранее издание Egyptian streets информировало о 16 погибших и 21 раненом.
В результате столкновения нескольких машин произошел взрыв, подробности не уточняются.
Из-за происшествия нанесен ущерб инфраструктуре Института рака. Пациенты и медперсонал эвакуированы.
Генпрокурор Египта отдал распоряжение провести срочное расследование причин взрыва и направил на место ЧП группу следователей.
Напомним, в пригороде Каира в результате ДТП погибли 14 человек.