В результате ДТП и взрыва в Каире погибли 17 человек

Ранее издание Egyptian streets информировало о 16 погибших и 21 раненом.

В результате столкновения нескольких машин произошел взрыв, подробности не уточняются.

Из-за происшествия нанесен ущерб инфраструктуре Института рака. Пациенты и медперсонал эвакуированы.

Генпрокурор Египта отдал распоряжение провести срочное расследование причин взрыва и направил на место ЧП группу следователей.

Напомним, в пригороде Каира в результате ДТП погибли 14 человек.