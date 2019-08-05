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В результаті ДТП і вибуху в Каїрі загинули 17 людей

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Щонайменше 17 людей стали жертвами ДТП і вибуху, що послідував за ним, в Каїрі біля Інституту раку в понеділок, ще 32 постраждали. Про це з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни повідомив телеканал Al Arabiya, інформує УНН.

Раніше видання Egyptian streets інформувало про 16 загиблих і 21 пораненого.

В результаті зіткнення декількох машин стався вибух, подробиці не уточнюються.

Через події завдано збитків інфраструктурі Інституту раку. Пацієнти і медперсонал евакуйовані.

Генпрокурор Єгипту розпорядився провести термінове розслідування причин вибуху і направив на місце НП групу слідчих.

Нагадаємо, у передмісті Каїра в результаті ДТП загинули 14 осіб.

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