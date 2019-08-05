В результаті ДТП і вибуху в Каїрі загинули 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Щонайменше 17 людей стали жертвами ДТП і вибуху, що послідував за ним, в Каїрі біля Інституту раку в понеділок, ще 32 постраждали. Про це з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни повідомив телеканал Al Arabiya, інформує УНН.
Раніше видання Egyptian streets інформувало про 16 загиблих і 21 пораненого.
В результаті зіткнення декількох машин стався вибух, подробиці не уточнюються.
Через події завдано збитків інфраструктурі Інституту раку. Пацієнти і медперсонал евакуйовані.
Генпрокурор Єгипту розпорядився провести термінове розслідування причин вибуху і направив на місце НП групу слідчих.
Нагадаємо, у передмісті Каїра в результаті ДТП загинули 14 осіб.