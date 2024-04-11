В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр

В результате утренней атаки рф на Харьков и область повреждена ТЭЦ, которая питает город. Об этом, как сообщили в Харьковском горсовете, заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

"В результате очередного обстрела рф сегодня утром, 11 апреля, в Харьковский области была повреждена ТЭЦ, которая питает город, и полностью разрушена трансформаторная подстанция", - цитируют Терехова в горсовете.

"Не хватает напряжения в электросетях, потому что имеем очень серьезные разрушения трансформаторных подстанций и ТЭЦ в Харькове и области. Поэтому работают, как и раньше, графики отключений. Будем стараться как можно быстрее восстановить энергетическую структуру города. Это очень серьезный вызов, но наши коммунальные предприятия и все энергетические компании работают над этим", - рассказал Терехов.

По его словам, несмотря на значительные разрушения, город продолжает функционировать.

"Мы возобновили работу метрополитена, запустили троллейбусные и некоторые трамвайные маршруты. Но Харькову сейчас очень нужна современная система ПВО. Без нее все, что мы восстанавливаем, будет снова атаковано врагом", - подчеркнул мэр.

В частности, как сообщается, было восстановлено движение поездов по Салтовской линии метрополитена. О возобновлении перевозок по Алексеевской и Холодногорско-заводской линиям будет сообщено дополнительно. После очередного обстрела рф объектов критической инфраструктуры в городе Харькове курсирует наземный пассажирский транспорт по временной схеме движения в режиме блэкаута.

Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, у городских властей и профильных служб есть четкий план действий для устойчивой работы систем тепло- и энергоснабжения, указали в горсовете.

Как рассказал Харьковский городской голова Игорь Терехов, специалисты работают с профильными министерствами, международными партнерами и банками в направлении восстановления объектов критической инфраструктуры.

"Нам нужно изменить очень многое. Для этого необходимы средства и время. Но мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее восстановить все, что разрушила рф", - подчеркнул Терехов.

Терехов также отметил, что Офис Президента и другие города и области Украины предоставляют Харькову генераторы и топливо, чтобы помочь выстоять в условиях регулярных вражеских атак на энергетическую отрасль.

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