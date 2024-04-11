240 тысяч потребителей в Харьковской области остались без света после атаки рф - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrenerhoУкрэнерго
kharkivХарьков
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  92735 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  135876 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  131017 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  129701 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116348 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  95307 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115658 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115534 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114495 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108229 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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В Кировоградской области комиссия начала оценивать повреждения жилых домов и хозяйственных построек после вражеского обстрела в Александрийском районе, сейчас зафиксировано 6 домов, а специалисты консультируют жителей относительно подачи заявлений на возмещение убытков.

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На Кировоградщине есть повреждения домов после вражеской атаки накануне - ОВА

Производитель медицинских турникетов обвиняет Нацгвардию в сговоре с победителем одного из тендеров: что известно

Компания "Сич Украина", производитель медицинских турникетов, обвиняет Национальную гвардию в сговоре с победителем тендера на поставку турникетов стоимостью 51 миллион гривен, утверждая, что условия были прописаны под одного конкретного поставщика.

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Производитель медицинских турникетов обвиняет Нацгвардию в сговоре с победителем одного из тендеров: что известно

С начала года Украина больше всего экспортировала товара в Польшу, Испанию и Китай

С января по март 2024 года Украина импортировала товаров на сумму $16 млрд и экспортировала товаров на $10 млрд, а крупнейшими направлениями экспорта были Польша, Испания и Китай.

Экономика •   •  3907 просмотра
С начала года Украина больше всего экспортировала товара в Польшу, Испанию и Китай

Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: начались правительственные консультации по сотрудничеству стран и Формуле мира

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Словакию на межправительственные консультации, чтобы обсудить сотрудничество в энергетике, логистике, торговле, поддержку украинской Формулы мира, подписание двусторонних документов и евроинтеграционные стремления Украины.

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Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Словакию: начались правительственные консультации по сотрудничеству стран и Формуле мира

В Николаеве из-за вражеского попадания 2 погибших, 4 пострадавших - ОВА

По предварительной информации, в результате вражеского попадания в Николаеве погибли 2 человека, 4 пострадали.

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В Николаеве из-за вражеского попадания 2 погибших, 4 пострадавших - ОВА

170 раз рф обстреляла тепловые электростанции ДТЭК с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения россияне 170 раз обстреляли тепловые электростанции ДТЭК.

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170 раз рф обстреляла тепловые электростанции ДТЭК с начала полномасштабного вторжения

россияне атаковали прифронтовое Гуляйполе на Запорожье, ранили женщину - ОВА

46-летняя женщина была ранена во время артиллерийского обстрела россиянами прифронтового города Гуляйполе во дворе собственного дома, ее доставили в больницу.

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россияне атаковали прифронтовое Гуляйполе на Запорожье, ранили женщину - ОВА

Центрэнерго о разрушенной Трипольской ТЭС: масштабы разрушений - ужасные

российский ракетный удар полностью разрушил Трипольскую тепловую электростанцию "Центрэнерго" в результате массированной атаки 11 апреля. На сегодня, "Центрэнерго" потеряла 100% генерации

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Центрэнерго о разрушенной Трипольской ТЭС: масштабы разрушений - ужасные

Массированная атака рф на Львовскую область: прокуратура показала фото

11 апреля враг атаковал Львовскую область ракетами и беспилотниками, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры, начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Массированная атака рф на Львовскую область: прокуратура показала фото