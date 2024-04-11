240 тысяч потребителей в Харьковской области остались без света после атаки рф - ОВА

В Харьковской области после очередной атаки рф без электроснабжения остались около 240 тысяч абонентов, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Начиная с пяти часов утра враг осуществлял массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Харькова и области. Также поражены объекты жилой инфраструктуры, административные здания. На эту минуту без электроснабжения остались около 240 тысяч абонентов Харьковской области", - сказал Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, в регионе развернуто более 150 пунктов несокрушимости.

"Объекты социальной и медицинской сферы функционируют в штатном режиме за счет альтернативного электропитания", - добавил он.

По словам Синегубова, все службы работают над ликвидацией последствий. "Применяются сетевые ограничения. По состоянию на сейчас графики не действуют", - указал глава ОВА.

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