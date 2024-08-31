В результате удара в Слободском районе Харькова повреждены жилые дома и инфраструктура
Киев • УНН
В результате попадания авиабомбы КАБ в Слободском районе Харькова повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. По предварительным данным, раненых нет, на месте работают экстренные службы.
В Слободском районе Харькова в результате попадания авиабомбы КАБ были повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, раненых нет. На месте работают экстренные службы, которые оценивают масштабы разрушений и обеспечивают безопасность местных жителей.
Синегубов призвал граждан оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и соблюдать все меры безопасности.
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