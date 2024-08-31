Внаслідок удару в Слобідському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру
Київ • УНН
Внаслідок влучання авіабомби КАБ у Слобідському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, поранених немає, на місці працюють екстрені служби.
У Слобідському районі Харкова внаслідок влучання авіабомби КАБ було пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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За попередньою інформацією, поранених немає. На місці працюють екстрені служби, які оцінюють масштаби руйнувань та забезпечують безпеку місцевих мешканців.
Синєгубов закликав громадян залишатися в укриттях під час повітряних тривог і дотримуватися всіх заходів безпеки.
У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги31.08.24, 22:47 • 24169 переглядiв