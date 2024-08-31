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Внаслідок удару в Слобідському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Внаслідок удару в Слобідському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Київ • УНН

 • 26164 перегляди

Внаслідок влучання авіабомби КАБ у Слобідському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, поранених немає, на місці працюють екстрені служби.

У Слобідському районі Харкова внаслідок влучання авіабомби КАБ було пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН. 

Деталі 

За попередньою інформацією, поранених немає. На місці працюють екстрені служби, які оцінюють масштаби руйнувань та забезпечують безпеку місцевих мешканців.

Синєгубов закликав громадян залишатися в укриттях під час повітряних тривог і дотримуватися всіх заходів безпеки.

У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги31.08.24, 22:47 • 24169 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна

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