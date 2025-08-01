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В результате санкций Росатом больше не может сам строить энергоблоки - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 2346 просмотра

Росатом обратился к властям рф за субсидиями для новых проектов после 2027 года, поскольку не может самостоятельно привлекать внешнее финансирование. Это вызвано дефицитом средств из-за войны против Украины и санкций.

В результате санкций Росатом больше не может сам строить энергоблоки - ЦПД СНБО

Российская атомная отрасль оказалась на грани финансовой несостоятельности. Государственная корпорация "Росатом", управляющая 11 атомными электростанциями и обеспечивающая до 20% электроэнергии рф, обратилась к властям с просьбой о субсидировании кредитных ставок и предоставлении "особых" ресурсов для реализации новых проектов после 2027 года. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО, пишет УНН.

Детали

Причиной таких обращений является критический дефицит средств, вызванный полномасштабной войной против Украины и сопутствующими расходами. Компания больше не способна самостоятельно привлекать внешнее финансирование из-за санкций, высоких процентных ставок и ограничений на международном рынке.

"Росатом" уже неоднократно инициировал финансирование маломощных энергоблоков и плавучих АЭС за счет госбюджета, однако безрезультатно. Еще в 2024 году речь шла о необходимости отдельной госпрограммы, ведь без субсидий такие проекты экономически нежизнеспособны

- говорится в сообщении.

Несмотря на кризис, россия продолжает заявлять о глобальных амбициях в атомной сфере. В частности, подписан меморандум с Министерством энергетики Нигера относительно "мирного атома". ЦПД отмечает: за фасадом таких заявлений скрываются попытки обойти санкции, получить доступ к африканскому урану и навязать зависимость от российских технологий.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что большинство ключевых отраслей экономики рф - включая угольную промышленность, "Газпром", железную дорогу, металлургию и лесной сектор - фактически содержатся благодаря государственным дотациям. Системный упадок и невозможность реализовывать амбициозные проекты свидетельствуют о глубокой технической и экономической деградации России.

Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию01.08.25, 00:51 • 2104 просмотра

Ольга Розгон

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