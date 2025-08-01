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Унаслідок санкцій Росатом більше не може сам будувати енергоблоки - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 18 перегляди

росатом звернувся до влади рф по субсидії для нових проєктів після 2027 року, оскільки не може самостійно залучати зовнішнє фінансування. Це спричинено дефіцитом коштів через війну проти України та санкції.

Унаслідок санкцій Росатом більше не може сам будувати енергоблоки - ЦПД РНБО

російська атомна галузь опинилася на межі фінансової неспроможності. Державна корпорація "Росатом", що керує 11 атомними електростанціями і забезпечує до 20% електроенергії рф, звернулася до влади з проханням про субсидування кредитних ставок та надання "особливих" ресурсів для реалізації нових проєктів після 2027 року. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, пише УНН.

Деталі

Причиною таких звернень є критичний дефіцит коштів, спричинений повномасштабною війною проти України та супутніми витратами. Компанія більше не здатна самостійно залучати зовнішнє фінансування через санкції, високі відсоткові ставки й обмеження на міжнародному ринку.

"Росатом" вже неодноразово ініціював фінансування малопотужних енергоблоків і плавучих АЕС за рахунок держбюджету, однак безрезультатно. Ще у 2024 році йшлося про потребу окремої держпрограми, адже без субсидій такі проєкти є економічно нежиттєздатними

- йдеться у повідомленні.

Попри кризу, росія продовжує заявляти про глобальні амбіції в атомній сфері. Зокрема, підписано меморандум із Міністерством енергетики Нігеру щодо "мирного атому". ЦПД наголошує: за фасадом таких заяв ховаються спроби обійти санкції, отримати доступ до африканського урану та нав’язати залежність від російських технологій.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що більшість ключових галузей економіки рф - включно з вугільною промисловістю, "Газпромом", залізницею, металургією і лісовим сектором - фактично утримуються завдяки державним дотаціям. Системний занепад і неможливість реалізовувати амбітні проєкти свідчать про глибоку технічну й економічну деградацію росії.

Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію01.08.25, 00:51 • 2036 переглядiв

Ольга Розгон

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