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В результате "прилета" по штабу оккупантов в Токмаке ликвидированы по меньшей мере 14 рашистов - Федоров

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 11:33  •  13192 просмотра

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По меньшей мере 14 российских солдат были ликвидированы в результате удара по их штаб-квартире в оккупированном Токмаке 28 ноября. Россияне использовали здание на территории детского сада, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В оккупированном Токмаке 28 ноября в результате удара по штабу россиян погибло по меньшей мере 14 оккупантов, среди которых большое количество офицеров, сообщил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, передает корреспондент УНН.

Детали

Федоров отметил, что два дня подряд в Токмаке происходит сверхмощная ликвидация врага.

Уже известно, что произошло 28 ноября. Во время совещания, которое проводилось в штабе, там произошел взрыв и по меньшей мере 14 оккупантов погибли, из которых большое количество офицеров. Враг в очередной раз пытался прикрываться гражданскими, именно поэтому штаб они разместили на территории детсада 

- сказал мэр Мелитополя.

Он добавил, что ликвидация врага продолжается и В Мелитополе, и в Бердянске.

"На этой неделе в очередной раз там, что в Мелитополе, что в Бердянске прогремели взрывы, но сейчас уточняется, что именно у врага "подгорало" в этих городах", - сказал Федоров.

Напомним

28 ноября во временно занятом оккупантами Токмаке в Запорожской области  сообщили о "прилете" в здание, которое использовали захватчики.

Вчера, 29 ноября, также в Токмаке раздались громкие взрывы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Внаслідок "прильоту" по штабу окупантів у Токмаку ліквідовані щонайменше 14 рашистів - Федоров
As a result of the" arrival " at the headquarters of the invaders in Tokmak, at least 14 Rashists - Fedorov were eliminated
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