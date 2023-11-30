В результате "прилета" по штабу оккупантов в Токмаке ликвидированы по меньшей мере 14 рашистов - Федоров

В оккупированном Токмаке 28 ноября в результате удара по штабу россиян погибло по меньшей мере 14 оккупантов, среди которых большое количество офицеров, сообщил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, передает корреспондент УНН.

Детали

Федоров отметил, что два дня подряд в Токмаке происходит сверхмощная ликвидация врага.

Уже известно, что произошло 28 ноября. Во время совещания, которое проводилось в штабе, там произошел взрыв и по меньшей мере 14 оккупантов погибли, из которых большое количество офицеров. Враг в очередной раз пытался прикрываться гражданскими, именно поэтому штаб они разместили на территории детсада - сказал мэр Мелитополя.

Он добавил, что ликвидация врага продолжается и В Мелитополе, и в Бердянске.

"На этой неделе в очередной раз там, что в Мелитополе, что в Бердянске прогремели взрывы, но сейчас уточняется, что именно у врага "подгорало" в этих городах", - сказал Федоров.

Напомним

28 ноября во временно занятом оккупантами Токмаке в Запорожской области сообщили о "прилете" в здание, которое использовали захватчики.

Вчера, 29 ноября, также в Токмаке раздались громкие взрывы.