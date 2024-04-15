В результате ночного удара рф по поселку на Херсонщине пострадала 16-летняя девушка

Сегодня утром в больницу обратилась 16-летняя девушка, которая получила ранения в результате российского удара по селу Кизомыс Херсонской области в ночь на 15 апреля, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

Из-за ночного российского удара по селу Кизомыс пострадал ребенок Осколочные ранения и взрывную травму получила 16-летняя девушка. Вражеский снаряд сдетонировал вблизи ее дома. Утром пострадавшая обратилась в больницу, где ей оказали медицинскую помощь - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

Дополнение

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые районы, повредив дома, попав в объект критической инфраструктуры и газопроводы, 3 человека получили ранения.