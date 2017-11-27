В районе проведения АТО задержан разведчик "ДНР"

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 4247 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 12834 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 13784 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88033 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79681 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91772 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121416 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115829 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146603 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107448 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 67910 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 67910 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Актуальное
В районе проведения АТО задержан разведчик "ДНР"

В районе проведения АТО задержан разведчик "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 11254 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали возле Покровска Донецкой области разведчика так называемой "республиканской гвардии" террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Макеевки в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где прошел подготовку под руководством российских инструкторов. В 2015 году террорист участвовал в боевых действиях против сил АТО под Дебальцево. Вместе с разведывательно-подрывной деятельностью против Украины злоумышленник в составе ОПГ контролировал незаконную добычу угля, обмен валют, а также занимался присвоением гуманитарной помощи, недвижимости и автотранспорта мирного населения", - отметили в пресс-центре.

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Правоохранители задержали террориста во время его попытки проникнуть на подконтрольную украинской власти территорию с целью создания агентурной сети в пользу "псевдореспублики".

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Террористу объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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