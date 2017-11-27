В районе проведения АТО задержан разведчик "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали возле Покровска Донецкой области разведчика так называемой "республиканской гвардии" террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель Макеевки в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где прошел подготовку под руководством российских инструкторов. В 2015 году террорист участвовал в боевых действиях против сил АТО под Дебальцево. Вместе с разведывательно-подрывной деятельностью против Украины злоумышленник в составе ОПГ контролировал незаконную добычу угля, обмен валют, а также занимался присвоением гуманитарной помощи, недвижимости и автотранспорта мирного населения", - отметили в пресс-центре.
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Правоохранители задержали террориста во время его попытки проникнуть на подконтрольную украинской власти территорию с целью создания агентурной сети в пользу "псевдореспублики".
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Террористу объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.