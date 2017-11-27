В районі проведення АТО затримано розвідника "ДНР"

“Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Макіївки у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань, де пройшов підготовку під керівництвом російських інструкторів. У 2015 році терорист брав участь у бойових діях проти сил АТО під Дебальцевим. Разом із розвідувально-підривною діяльністю проти України зловмисник у складі бандугруповання контролював незаконний видобуток вугілля, обмін валют, а також займався привласненням гуманітарної допомоги, нерухомості та автотранспорту мирного населення,” — зазначили у прес-центрі.

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Правоохоронці затримали терориста під час його спроби проникнути на підконтрольну українській владі територію з метою створення агентурної мережі на користь “псевдореспубліки”. Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Терористу оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.