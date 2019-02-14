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В рамках модернизации на ХТЗ Ярославского появилось энергосберегающее оборудование

В рамках модернизации на ХТЗ Ярославского появилось энергосберегающее оборудование

Киев  •  УНН

 • 11220 просмотра

Харьковский тракторный завод, входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках программы модернизации производства заменил линию химико-термической обработки металлов, что позволило кардинально повысить качество выпускаемых деталей. Об этом сообщает пресс-служба завода, передает УНН.

“На заводе ХТЗ установлено новое оборудование, и сейчас проходит его освоение. К нему относится и линия химико-термической обработки металлов от всемирно известной компании Ipsen. Это специализированное оборудование производства США, изготовленное в Германии. Линия представляет собой автоматизированный комплекс оборудования, управляемого дистанционно с помощью компьютера. На данном этапе сотрудники завода проходят обучение по эксплуатации линии в полуавтоматическом режиме одновременно с процессом производства. После завершения обучения линия будет переведена в автоматический режим работы”, — рассказал Владислав Сопит, руководитель проекта модернизации Харьковского тракторного завода. Преимущества новой линии заключаются как в качестве обрабатываемых деталей, так и энергоемкости, что позволяет в разы снизить энергопотребление.

Помимо этого, на ХТЗ уже установлена и проходит тестовые испытания роботизированная 3D лазерная установка для точной обработки металла, которая позволит заменить существующие линии по механической обработке корпусных и рамных деталей. Новинка уменьшит трудоемкость и снизит энергозатраты, сообщили на предприятии.
На заводе также отмечают, что в автоматическом режиме работают и новые ленточнопильные станки, позволившие предприятию отказаться от горячей рубки металла, а в ближайшее время ожидается поставка центров, необходимых для переноса механической обработки деталей со старого оборудования на новые более прогрессивные технологии.

Группа DCH бизнесмена Ярославского продолжает реализацию первого этапа двухлетней стратегической программы модернизации ведущего национального производителя тракторов. Объем инвестиций DCH в модернизацию ХТЗ составит около 230 млн грн.

Благодаря работе конструкторов и инженеров ХТЗ завод уже сейчас предлагает модернизированный модельный ряд колесных и гусеничных тракторов, пользующихся спросом на внутреннем рынке. Тракторы производства ХТЗ экспортируются в 10 стран Центральной и Восточной Европы, а также в Новую Зеландию. По итогам 2018 года ХТЗ удвоил объем внешних поставок своей техники, а сейчас изучает потенциал рынков стран африканского континента и региона Океания.

За два года пребывания ХТЗ в составе DCH Ярославского его техника сделала значительный эволюционный прыжок. Инновационные решения и новейшие технологии позволили существенно модернизировать и увеличить сроки эксплуатации и продлить моторесурс отдельных узлов, деталей и блоков. Тракторы ХТЗ комплектуются различными двигателями в зависимости от условий и целей их будущей эксплуатации, есть комплектации с зарубежными двигателями известного мирового производителя — компании IVECO.

Харьковский тракторный завод — единственный в странах бывшего СНГ производитель колесных и гусеничных тракторов. Это крупнейшее машиностроительное предприятие Украины, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено группой DCH бизнесмена Александра Ярославского в 2016 году. К моменту смены собственника завод находился в состоянии затяжного кризиса. Однако благодаря активности и инвестициям Александра Ярославского предприятие смогло возобновить работу, устранить задолженность по зарплатам, восстановить прибыльную деятельность и презентовать современный модельный ряд модернизированной техники.

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