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В рамках модернізації на ХТЗ Ярославського з'явилося енергозберігаюче обладнання

В рамках модернізації на ХТЗ Ярославського з'явилося енергозберігаюче обладнання

Київ • УНН

 • 11221 перегляди

Харківський тракторний завод, що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках програми модернізації виробництва замінив лінію хіміко-термічної обробки металів, що дозволило кардинально підвищити якість випущених деталей.
Про це повідомляє прес-служба заводу http://xtz.ua/ru/news/htz-provel-ocherednoy-etap-modernizatsii-proizvodstva.html
«На заводі ХТЗ встановлено нове обладнання, і зараз проходить його освоєння. До нього відноситься і лінія хіміко-термічної обробки металів від всесвітньо відомої компанії Ipsen. Це спеціалізоване обладнання виробництва США, виготовлене в Німеччині. Лінія являє собою автоматизований комплекс обладнання, керованого дистанційно за допомогою комп'ютера. На даному етапі співробітники заводу проходять навчання з експлуатації лінії в напівавтоматичному режимі одночасно з процесом виробництва. Після завершення навчання лінія буде переведена в автоматичний режим роботи », - розповів Владислав Сопіт, керівник проекту модернізації Харківського тракторного заводу. Переваги нової лінії полягають як в якості оброблюваних деталей, так і енергоємності, що дозволяє в рази знизити енергоспоживання.
Крім цього, на ХТЗ вже встановлена і проходить тестові випробування роботизована 3D лазерна установка для точної обробки металу, яка дозволить замінити існуючі лінії по механічній обробці корпусних і рамних деталей. Новинка зменшить трудомісткість і знизить енерговитрати, повідомили на підприємстві.
На заводі також відзначають, що в автоматичному режимі працюють і нові стрічкопильні верстати, що дозволили підприємству відмовитися від гарячої рубки металу, а найближчим часом очікується поставка центрів, необхідних для перенесення механічної обробки деталей зі старого обладнання на нові більш прогресивні технології.

Група DCH бізнесмена Ярославського продовжує реалізацію першого етапу дворічної стратегічної програми модернізації провідного національного виробника тракторів. Обсяг інвестицій DCH в модернізацію ХТЗ складе близько 230 млн грн.
Завдяки роботі конструкторів і інженерів ХТЗ завод вже зараз пропонує модернізований модельний ряд колісних і гусеничних тракторів, що користуються попитом на внутрішньому ринку. Трактори виробництва ХТЗ експортуються в 10 країн Центральної та Східної Європи, а також в Нову Зеландію. За підсумками 2018-го ХТЗ подвоїв обсяг зовнішніх поставок своєї техніки, а зараз вивчає потенціал ринків країн африканського континенту та регіону Океанія.
За два роки перебування ХТЗ в складі DCH Ярославського його техніка зробила значний еволюційний стрибок. Інноваційні рішення і новітні технології дозволили істотно модернізувати і збільшити терміни експлуатації і продовжити моторесурс окремих вузлів, деталей і блоків. Трактори ХТЗ комплектуються різними двигунами в залежності від умов і цілей їх майбутньої експлуатації, є комплектації з зарубіжними двигунами відомого світового виробника - компанії IVECO.
Харківський тракторний завод - єдиний в країнах колишнього СНД виробник колісних і гусеничних тракторів. Це найбільше машинобудівне підприємство України, що веде свою історію з 1930 року, було придбано групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського в 2016 році. До моменту зміни власника завод знаходився в стані затяжної кризи. Однак завдяки активності та інвестицій Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість по зарплатах, відновити прибуткову діяльність та презентувати сучасний модельний ряд модернізованої техніки.

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