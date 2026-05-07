В Раде предлагают усилить ответственность для ВВК и ТЦК за нарушения во время мобилизации

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Законопроект №12442 предусматривает до 8 лет тюрьмы за нарушение порядка мобилизации и медосмотра. Ответственность будет касаться должностных лиц ТЦК и ВВК.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в целом законопроект №12442, предусматривающий уголовную ответственность для военнослужащих территориальных центров комплектования и членов военно-врачебных комиссий за нарушения мобилизации и медосмотра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Законопроект №12442 предусматривает уголовную ответственность за следующие нарушения:

  • нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе (новая ст. 337-1 Уголовного кодекса Украины);
    • нарушение военным должностным лицом порядка призыва граждан на военную службу (новая ст. 426-2 Уголовного кодекса Украины).

      Также проект закона расширяет круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение"), путем распространения указанной нормы на председателей, их заместителей, членов и секретарей ВВК.

      Наказанием, предусмотренным за эти правонарушения, является лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 до 3 лет.

      Напомним

      Офис омбудсмена получил 6 127 обращений относительно нарушений мобилизации в 2025 году. В 2022 году таких обращений было 18.

      Евгений Устименко

