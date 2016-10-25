В.Рабинович: минимальная зарплата в Украине ниже чем в Гондурасе в 5 раз

"Премьер Гройсман снова в парламенте сказал, что мы стали жить лучше. Я взял простые цифры, чтобы это проверить. На сегодня минимальная зарплата в Гондурасе - 215 долл., в Мексике - 141 долл., в Афганистане, в разрушенной и убитой войной пустыне, - 98 долл., а в Украине - 41 долл. ", - заявил Вадим Рабинович.

По его словам, бюджет, который сейчас обсуждается в Верховной Раде, это полное уничтожение сфер здравоохранения и науки в стране.

"Кабмин нам, депутатам, предлагает отменить помощь государства на рождение ребенка, льготы афганцам и детям-сиротам. В то же время выделяют 25 милиардов баронам-аграриям, которые управляют во фракциях десятками депутатов. Как голосовать за бюджет, который не дает ни грамма надежды? Этот бюджет направлен на то, чтобы все забрать, украсть, убить, обложить налогами ", - говорит народный депутат.