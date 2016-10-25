В.Рабінович: мінімальна зарплата в Україні нижче ніж в Гондурасі у 5 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Лідер партії “Життя”, народний депутат Вадим Рабінович розкритикував проект Держбюджету на наступний рік і зазначив, що прийняття кошторису призведе до знищення сфер охорони здоров’я та науки. Про він сказав у передачі “Суб’єктивні підсумки тижня” на каналі NewsOne, передає УНН.
“Прем’єр Гройсман знову в парламенті сказав, що ми стали жити краще. Я взяв прості цифри, щоб це перевірити. На сьогодні мінімальна зарплата в Гондурасі − 215 дол., у Мексиці — 141 дол., в Афганістані, в зруйнованій та вбитій війною пустелі, − 98 дол., а в Україні — 41 дол.”, − заявив Вадим Рабінович.
За його словами, бюджет, який зараз обговорюється у Верховній Раді, це повне знищення сфер охорони здоров’я та науки в країні.
“Кабмін нам, депутатам, пропонує скасувати допомогу держави на народження дитини, пільги афганцям та дітям-сиротам. Водночас виділяють 25 мільярдів баронам-аграріям, які керують у фракціях десятками депутатів. Як можна голосувати за бюджет, який не дає жодного грама надії? Цей кошторис спрямований на те, щоб усе забрати, вкрасти, знищити, обкласти податками”, − говорить народний депутат.