Черкасская область в пятерке лучших регионов по работе с ВПЛ - Минреинтеграции

Цитата

"Нам приходится много ездить по регионам и изучать ситуацию на гуманитарном фронте. Должна отметить: Черкасская область – среди пятерки регионов, которые можно назвать примерными в работе с ВПЛ. За что вам искренне благодарна"", - отметила министр.

Детали

Ирина Верещук совершила визит в Черкасскую область, где в настоящее время находится более 100 тысяч внутренне перемещенных лиц.

В рамках поездки она проинспектировала несколько приютов для переселенцев, в том числе новый шелтер на 350 человек.

В рамках рабочего визита прошло оперативное совещание с представителями местных властей, терробщин и международных гуманитарных организаций в помещении Черкасской ОВА, по результатам которого представители благотворительных организаций заверили, что "готовы включать помощь как можно быстрее".

Напомним

По состоянию на 4 ноября в Украине было зарегистрировано 4,8 млн ВПЛ.