Черкаська область у п'ятірці кращих по роботі з ВПО - Мінреінтеграції

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"Нам доводиться багато їздити регіонами та вивчати ситуацію на гуманітарному фронті. Маю зазначити: Черкащина – серед п’ятірки регіонів, які можна назвати зразковими в роботі з ВПО. За що вам щиро дякую"", - відзначила міністр.

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Ірина Верещук здійснила візит до Черкаської області, де наразі перебуває понад 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

У рамках поїздки вона проінспектувала декілька прихистків для переселенців, зокрема новий шелтер на 350 людей.

У рамках робочого візиту пройшла оперативна нарада з представниками місцевої влади, тергромад та міжнародних гуманітарних організацій в приміщенні Черкаської ОВА, за результатами якої представники благодійних організацій запевнили, що "готові вмикати допомогу якнайшвидше".

Нагадаємо

Станом на 4 листопада в Україні було зареєстровано 4,8 млн ВПО.