Черкаська область у п'ятірці кращих по роботі з ВПО - Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відзначила, що Черкаська область входить "до п'ятірки кращих" по роботі з внутрішньо переселеними особами. Про це інформує УНН з посиланням на Мінреінтеграції в Telegram.
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"Нам доводиться багато їздити регіонами та вивчати ситуацію на гуманітарному фронті. Маю зазначити: Черкащина – серед п’ятірки регіонів, які можна назвати зразковими в роботі з ВПО. За що вам щиро дякую"", - відзначила міністр.
Деталі
Ірина Верещук здійснила візит до Черкаської області, де наразі перебуває понад 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
У рамках поїздки вона проінспектувала декілька прихистків для переселенців, зокрема новий шелтер на 350 людей.
У рамках робочого візиту пройшла оперативна нарада з представниками місцевої влади, тергромад та міжнародних гуманітарних організацій в приміщенні Черкаської ОВА, за результатами якої представники благодійних організацій запевнили, що "готові вмикати допомогу якнайшвидше".
Нагадаємо
Станом на 4 листопада в Україні було зареєстровано 4,8 млн ВПО.