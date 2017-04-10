В.Путин заверил Южную Осетию в поддержке со стороны РФ

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего убедительной победы на выборах Президента Республики Южная Осетия ... Россия продолжит оказывать всестороннее содействие Южной Осетии в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности", - говорится в телеграмме.

Напомним, Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимными "президентские выборы" и "референдум", проходивших в воскресенье, 9 апреля, в самопровозглашенной республике Южная Осетия .

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 9 апреля 2017 в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) в Грузии российским оккупационным режимом так называемых выборов президента и референдума о переименовании этого региона Грузии на "республику Южная Осетия - государство Алания".