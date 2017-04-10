В.Путін запевнив Південну Осетію у підтримці з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав переможця на президентських виборах у Південній Осетії Анатолія Бібілова та запевнив, що Росія продовжить надавати всебічне сприяння Південної Осетії у вирішенні актуальних питань. Про це йдеться в офіційному привітанні, опублікованому на сайті Кремля, передає УНН.
“Прийміть щирі вітання з нагоди Вашої переконливої перемоги на виборах Президента Республіки Південна Осетія... Росія продовжить надавати всебічне сприяння Південної Осетії у вирішенні актуальних питань соціально-економічного розвитку, а також у забезпеченні національної безпеки”, — йдеться в телеграмі.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Грузії назвало нелегітимними “президентські вибори” і “референдум”, що проходили в неділю, 9 квітня, в самопроголошеній республіці Південна Осетія.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України засудило проведення 9 квітня 2017 року в Цхінвальському регіоні (Південній Осетії) в Грузії російським окупаційним режимом так званих виборів президента і референдуму щодо перейменування цього регіону Грузії на “республіку Південна Осетія — держава Аланія”.