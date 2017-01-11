В.Путин считает необходимым раскрыть обстоятельства убийства Б.Немцова - Д.Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает необходимым раскрыть обстоятельства убийства Бориса Немцова. Об этом во время общения с журналистами заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Подобные дела являются чрезвычайно сложными и их расследование может тянуться годами. Но вместе с тем, безусловно, президент исходит из того, что каждое подобное преступление, которое является вызовом всему обществу и которое решительно осудил президент, должен рано или поздно быть раскрыто. И исполнители, и те, кто за ними могли стоять, должны быть привлечены к ответственности и наказаны соответствующим образом", - отметил Д.Песков.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.
По факту убийства Б.Немцова ГУ СК России по городу Москве открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Как сообщал УНН, в Московском окружном военном суде на процессе по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова гособвинение заявило об исчезновении двух свидетелей, которые непосредственно были на месте преступления.