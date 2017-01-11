В.Путін вважає необхідним розкрити обставини вбивства Б.Нємцова – Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає необхідним розкрити обставини вбивства Бориса Нємцова. Про це під час спілкування із журналістами заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Подібні справи є надзвичайно складними і розслідування їх може тягнутися роками. Але разом з тим, безумовно, президент виходить з того, що кожний подібний злочин, який є викликом усьому суспільству і який рішуче засудив президент, має рано чи пізно бути розкрито. І виконавці, і ті, хто за ними могли стояти, повинні бути притягнуті до відповідальності і покарані відповідним чином", - зазначив Д.Пєсков.
Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви.
За фактом вбивства Б. Нємцова ГУ СК Росії по місту Москві відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ст. 222 КК РФ (незаконний обіг зброї).
Як повідомляв УНН, у Московському окружному військовому суді на процесі у справі про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова держзвинувачення заявило про зникнення двох свідків, які безпосередньо були на місці злочину.