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В.Путин одобрил перемирие в Сирии с 30 декабря

В.Путин одобрил перемирие в Сирии с 30 декабря

Киев • УНН

 • 7901 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00:00 30 декабря. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В.Путин сообщил, что поступило сообщение о том, что "сегодня утром, несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но и для приближения которого много работали". "Подписали три документа. Первый документ - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй документ - это комплекс мероприятий по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - заявил В.Путин.

"Владимир Владимирович, с вашего разрешения мы тогда подтверждаем режим прекращения огня с нуля часов 30 числа", - сказал С.Шойгу.

"Договорились", - ответил президент.

 

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