В.Путін схвалив перемир'я у Сирії з 30 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Режим припинення вогню в Сирії вступить в силу з 00:00 30 грудня. Про це повідомив голова міноборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
В.Путін повідомив, що надійшло повідомлення про те, що "сьогодні вранці, кілька годин тому відбулася подія, якої ми не просто довго чекали, але і для наближення якої багато працювали". "Підписано три документи. Перший документ - між сирійським урядом і озброєною опозицією про припинення вогню на території САР. Другий документ - це комплекс заходів щодо контролю за режимом припинення вогню. І третій документ - заяву про готовність до початку мирних переговорів по сирійському врегулюванню", - заявив В.Путін.
"Володимир Володимирович, з вашого дозволу ми тоді підтверджуємо режим припинення вогню з нуля годин 30 числа", - сказав С.Шойгу.
"Домовилися", - відповів президент РФ.