В приложении Резерв+ появилась отметка «Данные уточнены вовремя», которая означает, что военнообязанные выполнили требование закона. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Детали

Мы добавили отметку «Данные уточнены вовремя» в Резерв+. Это сделано для того, чтобы вы убедились, что выполнили требование закона. И не волновались, если впервые воспользовались приложением или повторно обновили данные после 16 июля, и метка времени в документе изменилась. Также это упрощает проверку электронного военного уполномоченными органами - сообщила Черногоренко.

Она добавила, что для того, чтобы получить соответствующую отметку необходимо установить последнюю версию приложения 1.1.5.

Далее все просто: 1. Откройте Резерв+; 2. Нажмите кнопку с тремя точками на главном экране; 3. В выпадающем меню выберите опцию «Обновить документ». Если у вас пока нет этой отметки или возможности загрузить последнюю версию приложения: попробуйте обновить документ или приложение чуть позже - добавила Черногоренко.

Напомним,

Начиная с 17 июля, военнообязанные в Украине могут обновить свои данные только через приложение Резерв+ или в Территориальных центрах комплектования и СП.