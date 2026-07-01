В Португалии впервые обнаружили одного из самых ядовитых пауков в мире

В городе Порту на севере Португалии впервые на Пиренейском полуострове обнаружили чилийского паука-отшельника (Loxosceles laeta) — один из самых ядовитых видов пауков в мире. Ученые подчеркивают, что из-за его скрытного образа жизни риск для населения остается низким. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

В интервью изданию один из авторов открытия, энтомолог Музея естественной истории и науки Университета Порту Жозе Мануэл Гросу-Силва, подчеркнул, что оснований для паники нет.

"Вероятность того, что люди наткнутся на этого паука или он их укусит, низкая", — отметил исследователь.

В научной статье биологов Франсишку Жила и Жозе Мануэла Гросу-Силвы, посвященной первой находке этого вида на Пиренейском полуострове, отмечается:

"Это пугливый вид, который не склонен кусать, однако его укус может вызвать серьезное поражение кожи, часто приводя к некротическим повреждениям".

Чилийский паук-отшельник является естественным обитателем западной части Южной Америки, прежде всего Чили, а также встречается в Бразилии и Аргентине. Благодаря международной торговле он постепенно распространился далеко за пределы своего естественного ареала.

Первый экземпляр случайно нашли 10 сентября 2025 года на стене здания в районе Кампу-душ-Мартиреш-да-Патрия в Порту. Это был самец. Второго самца обнаружили 10 января 2026 года мертвым на клеевой ловушке, которая была установлена не для этого вида.

Несмотря на появление нового вида, в Португалии уже несколько десятилетий живет другой ядовитый представитель этого рода — средиземноморский паук-отшельник (Loxosceles rufescens), который широко распространен по стране.

"Мы не знаем, ограничен ли этот новый вид только Порту или уже распространился значительно шире. Поскольку чилийского паука-отшельника легко спутать со средиземноморским, вполне возможно, что некоторые фотографии, которые считались изображениями последнего, на самом деле показывают новый вид", — объясняет биолог.

Основное различие между этими двумя видами заключается в строении педипальп самцов — парных придатков возле ротового аппарата, которые выполняют сенсорную и репродуктивную функции и используются для передачи спермы во время спаривания.

По внешнему виду и поведению оба вида очень похожи.

"Они имеют однотонную коричневую окраску, не маскируются среди растительности и не плетут привычных ловчих паутин. Они создают паутину на стенах, в углах и темных скрытых местах, а наиболее активны ночью", — объясняет Жозе Мануэл Гросу-Силва.

Укусы таких пауков могут иметь разную степень тяжести — от легких случаев до очень тяжелых, включая единичные смертельные исходы.

"Риск существует, но, на мой взгляд, он невелик, поэтому я не хочу способствовать панике или чрезмерной тревоге", — подчеркивает исследователь.

Укус вызывает некроз

В 2023 году в Португалии был зарегистрирован случай локсосцелизма — синдрома, вызванного ядом пауков рода Loxosceles. Его вызвал укус средиземноморского паука-отшельника.

Научный журнал SPMI Case Reports, который издает Португальское общество внутренней медицины, описал случай 48-летней женщины, которую паук укусил в городском парке.

После укуса в затылок сначала появился только отек без боли. Однако в течение следующих суток состояние резко ухудшилось: возникли сильная головная боль, недомогание, повышенная температура, усталость, а на месте укуса развился некроз с покраснением. Впоследствии шелушение кожи появилось вокруг глаз, в области ягодиц, на бедрах, губах и слизистой оболочке рта.

Через 16 дней женщину выписали из больницы без остаточных симптомов.

Новые виды появляются все чаще

В настоящее время в Португалии уже закрепились более 300 чужеродных видов насекомых, большинство из которых были случайно занесены человеком через международные перевозки товаров.

"Мы все больше изменяем окружающую среду. Сознательно завозим много растений, которые часто переносят насекомых, которых мы совсем не планировали завозить", — объясняет исследователь.

Он приводит пример азиатского шершня, который попал в Европу через Францию вместе с партией китайских бонсай.

Кроме того, урбанизация, масштабные эвкалиптовые плантации и крупные сельскохозяйственные монокультуры, в частности кукурузы, сокращают естественные места обитания многих видов, что изменяет экосистемы и способствует появлению новых организмов.

Глобальное потепление, которое особенно быстро проявляется в Европе, также может способствовать размножению и распространению экзотических видов.

"Мы пока не знаем, как ситуация будет развиваться на Пиренейском полуострове. За этим нужно внимательно наблюдать в течение следующих лет", — говорит Жозе Мануэл Гросу-Силва.

Присутствие чилийского паука-отшельника в Европе

Первую находку этого вида в Европе зафиксировали еще в 1972 году в здании факультетов зоологии и генетики Университета Хельсинки в Финляндии.

Считается, что паука случайно завезли люди, после чего он поселился внутри здания, где было достаточно тепло для выживания, ведь в открытой среде финский климат для него непригоден.

В 2025 году экземпляр этого вида также обнаружили в подвале Университета Эберхарда Карла в Тюбингене (Германия).

Также существуют сообщения о возможном присутствии чилийского паука-отшельника в Италии, однако первоисточник этой информации больше недоступен, поэтому эти данные до сих пор остаются неподтвержденными.

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