В Полтаве спасли 2 человека после атаки дронов
Киев • УНН
В результате атаки беспилотников в Полтаве возникли пожары и разрушения частных домов. Спасатели ГСЧС спасли двух пострадавших и продолжают ликвидацию последствий атаки.
В Полтаве удалось спасти двух пострадавших после вражеской атаки. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Вечером 31 октября в Полтаве в результате падения обломков беспилотников возникли пожары и разрушения частных жилых домов и хозяйственных построек.
В настоящее время спасатели ликвидировали два пожара, еще два локализованы, но работы по тушению все еще продолжаются. Привлечено более 50 спасателей и 14 единиц техники для ликвидации последствий атаки. Также на месте работают психологи ГСЧС, оказывая помощь пострадавшим.
Полтавская громада под атакой врага: что известно31 октября 2024, 18:04 • 12266 просмотров