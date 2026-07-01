В Польше назвали инициативу Зеленского по Национальному пантеону "эскалационной"

Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Леськевич раскритиковал инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по созданию Украинского национального пантеона, назвав ее "эскалационной". Об этом он заявил, комментируя законопроект о пантеоне, сообщает сайт президента Польши, передает УНН.

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По словам Леськевича, Варшава обеспокоена действиями украинской стороны в сфере исторической памяти. Он также упомянул предыдущие решения Киева по чествованию подразделений УПА.

Если речь идет о пантеоне, то 95% героев не вызовут никаких сомнений. Но те, кто руководил УПА, по нашему мнению, не должны оказаться в этом пантеоне. Мы как государство обязательно будем реагировать – заявил Леськевич.

Он охарактеризовал инициативу по созданию Украинского национального пантеона как "эскалационные действия" со стороны Украины.

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Напомним

Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона для чествования выдающихся деятелей. Документ предусматривает строительство за государственный счет и круглосуточный почетный караул.

Стефанчук подписал законопроект о создании Национального пантеона и передал его Зеленскому