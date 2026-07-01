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В Польше назвали инициативу Зеленского по Национальному пантеону "эскалационной"

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

Польша раскритиковала законопроект о создании Украинского национального пантеона. Варшава заявила, что герои УПА не должны быть почтены в этом пантеоне.

В Польше назвали инициативу Зеленского по Национальному пантеону "эскалационной"

Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Леськевич раскритиковал инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по созданию Украинского национального пантеона, назвав ее "эскалационной". Об этом он заявил, комментируя законопроект о пантеоне, сообщает сайт президента Польши, передает УНН.

Детали

По словам Леськевича, Варшава обеспокоена действиями украинской стороны в сфере исторической памяти. Он также упомянул предыдущие решения Киева по чествованию подразделений УПА.

Если речь идет о пантеоне, то 95% героев не вызовут никаких сомнений. Но те, кто руководил УПА, по нашему мнению, не должны оказаться в этом пантеоне. Мы как государство обязательно будем реагировать 

– заявил Леськевич.

Он охарактеризовал инициативу по созданию Украинского национального пантеона как "эскалационные действия" со стороны Украины.

В Польше готовятся к диверсиям РФ, чтобы предотвратить напряженность между поляками и украинцами - Reuters01.07.26, 15:27 • 2370 просмотров

Напомним

Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона для чествования выдающихся деятелей. Документ предусматривает строительство за государственный счет и круглосуточный почетный караул.

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Андрей Тимощенков

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