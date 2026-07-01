В Польше назвали инициативу Зеленского по Национальному пантеону "эскалационной"
Киев • УНН
Польша раскритиковала законопроект о создании Украинского национального пантеона. Варшава заявила, что герои УПА не должны быть почтены в этом пантеоне.
Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Леськевич раскритиковал инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по созданию Украинского национального пантеона, назвав ее "эскалационной". Об этом он заявил, комментируя законопроект о пантеоне, сообщает сайт президента Польши, передает УНН.
Детали
По словам Леськевича, Варшава обеспокоена действиями украинской стороны в сфере исторической памяти. Он также упомянул предыдущие решения Киева по чествованию подразделений УПА.
Если речь идет о пантеоне, то 95% героев не вызовут никаких сомнений. Но те, кто руководил УПА, по нашему мнению, не должны оказаться в этом пантеоне. Мы как государство обязательно будем реагировать
Он охарактеризовал инициативу по созданию Украинского национального пантеона как "эскалационные действия" со стороны Украины.
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Напомним
Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона для чествования выдающихся деятелей. Документ предусматривает строительство за государственный счет и круглосуточный почетный караул.
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