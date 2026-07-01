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В Польше готовятся к диверсиям РФ, чтобы предотвратить напряженность между поляками и украинцами - Reuters

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Польские спецслужбы готовятся к возможным российским диверсиям, которые могут обострить отношения между поляками и украинцами. Министр Томаш Семоняк заявил об усилении информационной войны со стороны РФ.

В Польше готовятся к диверсиям РФ, чтобы предотвратить напряженность между поляками и украинцами - Reuters

Польские спецслужбы готовятся к возможным российским диверсионным операциям, направленным на разжигание напряженности между поляками и украинцами. Об этом заявил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам Семоняка, в последние недели Россия усилила информационную войну против Польши, используя ботов и троллей для обострения споров и влияния на польское информационное пространство.

Мечтой России, мечтой российских спецслужб была и остается максимально возможная напряженность между Польшей и Украиной

- сказал он.

Министр отметил, что не исключает возможности российских провокаций, в частности атак против украинцев в Польше, которые могли бы еще больше обострить общественные настроения.

Он также сообщил, что польские спецслужбы фиксируют интерес лиц, работающих на российские спецслужбы, к объектам, важным для польско-украинских отношений.

По словам Семоняка, речь идет не только о военных объектах, критической инфраструктуре и местах, связанных с военной помощью Украине, но и о гуманитарных организациях и других учреждениях, занимающихся польско-украинским сотрудничеством.

В то же время он подчеркнул, что сейчас власти не имеют информации о подготовке конкретной диверсии, однако должны учитывать возможные попытки России воспользоваться нынешней напряженностью.

Кроме того, Семоняк отметил, что западные разведывательные службы в целом обеспокоены риском российских гибридных или даже прямых атак против Польши и стран Балтии.

Россия имеет арсенал таких действий и готовит их. Мы должны учитывать различные возможности

- заявил он.

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Андрей Тимощенков

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