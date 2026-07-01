В Польше готовятся к диверсиям РФ, чтобы предотвратить напряженность между поляками и украинцами - Reuters

Польские спецслужбы готовятся к возможным российским диверсионным операциям, направленным на разжигание напряженности между поляками и украинцами. Об этом заявил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, сообщает Reuters, передает УНН.

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По словам Семоняка, в последние недели Россия усилила информационную войну против Польши, используя ботов и троллей для обострения споров и влияния на польское информационное пространство.

Мечтой России, мечтой российских спецслужб была и остается максимально возможная напряженность между Польшей и Украиной - сказал он.

Министр отметил, что не исключает возможности российских провокаций, в частности атак против украинцев в Польше, которые могли бы еще больше обострить общественные настроения.

Он также сообщил, что польские спецслужбы фиксируют интерес лиц, работающих на российские спецслужбы, к объектам, важным для польско-украинских отношений.

По словам Семоняка, речь идет не только о военных объектах, критической инфраструктуре и местах, связанных с военной помощью Украине, но и о гуманитарных организациях и других учреждениях, занимающихся польско-украинским сотрудничеством.

В то же время он подчеркнул, что сейчас власти не имеют информации о подготовке конкретной диверсии, однако должны учитывать возможные попытки России воспользоваться нынешней напряженностью.

Кроме того, Семоняк отметил, что западные разведывательные службы в целом обеспокоены риском российских гибридных или даже прямых атак против Польши и стран Балтии.

Россия имеет арсенал таких действий и готовит их. Мы должны учитывать различные возможности - заявил он.

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