В подвале многоэтажки Львова правоохранители обнаружили оружие

Работники Франковского отдела полиции в подвальном помещении многоэтажного жилого дома на ул. Владимира Великого, принадлежащем жителю Львова, обнаружили оружие и боеприпасы современного образца.

Правоохранители 20 марта проводили санкционированный обыск в доме и подвальном помещении, которые принадлежат 24-летнему ранее судимому львовянину. В подвале работники Франковского отдела полиции обнаружили гранату "РГД-5", запал к гранате, подствольный гранатомет, патроны калибра 7.62×39 mm и около 300 г пороха.

"Установлено, что этот гражданин не проходил службу и не находился в зоне АТО. По его словам, оружие и боеприпасы он нашел. Проводятся мероприятия по установлению происхождения этого особо опасного оружия и боеприпасов, а также с какой целью их прятали в подвале многоквартирного дома, что несло потенциальную угрозу для жителей", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.

Изъятые боеприпасы и оружие направлено на экспертизу.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до пяти лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, 20 марта в Киевской области полицейские изъяли боевой арсенал оружия.