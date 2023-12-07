В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году
Киев • УНН
С 2024 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа. Также возможны варианты выхода на пенсию в 63 или 65 лет с меньшим количеством страховых лет.
В 2024 году возрастет продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передает УНН.
Детали
С 1 января 2024 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, граждане должны иметь в своем активе, как минимум, 31 год страхового стажа.
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Зато люди у которых, по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 21 года. При наличии страхового стажа от 15 до 20 лет, пенсионные выплаты назначат в 65 лет.
Дополнение
Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс будет продолжаться до 2028 года.
Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет стажа
Напомним
Верховной Раде предлагают внести изменения в действующее законодательство относительно пенсий украинских военных, в частности об исчислении стажа во время боевых действий, говорится в законопроекте №10313.
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В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году
С 2024 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа. Также возможны варианты выхода на пенсию в 63 или 65 лет с меньшим количеством страховых лет.
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