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В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 11:34  •  17361 просмотра

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С 2024 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа. Также возможны варианты выхода на пенсию в 63 или 65 лет с меньшим количеством страховых лет.

В 2024 году возрастет продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передает УНН.

Детали

С 1 января 2024 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, граждане должны иметь в своем активе, как минимум, 31 год страхового стажа.

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Зато люди у которых, по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 21 года. При наличии страхового стажа от 15 до 20 лет, пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Дополнение 

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс будет продолжаться до 2028 года.

Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет стажа

Напомним

Верховной Раде предлагают внести изменения в действующее законодательство относительно пенсий украинских военных, в частности об исчислении стажа во время боевых действий, говорится в законопроекте №10313.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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У ПФУ назвали тривалість страхового стажу для виходу на пенсію за віком у 2024 році
The Pension Fund of Ukraine has announced the length of the insurance period for retirement in 2024
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В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году

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