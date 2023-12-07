В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году

В 2024 году возрастет продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передает УНН.

Детали

С 1 января 2024 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, граждане должны иметь в своем активе, как минимум, 31 год страхового стажа.

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Зато люди у которых, по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 21 года. При наличии страхового стажа от 15 до 20 лет, пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Дополнение

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс будет продолжаться до 2028 года.

Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет стажа

Напомним

Верховной Раде предлагают внести изменения в действующее законодательство относительно пенсий украинских военных, в частности об исчислении стажа во время боевых действий, говорится в законопроекте №10313.

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