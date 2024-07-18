В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт

Население Украины получает мало кредитов. Для того, чтобы приблизиться к европейским стандартам кредитования должно увеличиться в десятки раз. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Александр Охрименко.

На сегодняшний момент общие объемы кредитов, которые предоставляют украинцам, частично выросли. Но это в первую очередь потребительские кредиты. У нас примерно 90% всех кредитов, которые получает население - потребительские... Есть такой показатель - сумма предоставленных кредитов населению к ВВП. Украина занимает самое последнее место в Европе. У нас очень мало кредитов, которые получает население. Если мы хотим быть европейской страной - нам надо в десятки раз увеличить кредитование населения. Но это на перспективу - отметил Охрименко.

Он уточнил, что потребительские кредиты это, как правило, кредиты, выданные банками на платежную карточку. Конечно, проценты по таким кредитам, не малые - от 36% годовых.

Кроме того, по словам Охрименко, сейчас активное ипотечное кредитование - за 6 месяцев 2024 года было выдано 2 млрд грн новых ипотечных кредитов. По мнению экономиста, это очень мало, однако, если сравнить с прошлым годом - это большой успех, ведь в 2023 году ипотечных кредитов было выдано всего на 500 млн грн. Охрименко пояснил, что для того, чтобы сказать, что ипотечный рынок в Украине работает - нужно чтобы объем ипотечного кредитования составил 200 млрд грн.

"У нас есть очень большая проблема - есть много желающих получить ипотечные кредиты, но проценты довольно высокие. А льготные ипотечные кредиты под 3% и 7% годовых в гривне, эти кредиты выдают, скажем так, не всем и только если этот ипотечный кредит прошел согласование в Минфине. Поэтому на сегодня такие кредиты выдают, но пока очень мало", - пояснил Охрименко.

Напомним

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка ранее рассказала УНН на что стоит обращать внимание, чтобы обезопасить себя от потери средств при получении кредита в банке. Кроме того, эксперт дала советы как предотвратить риски, связанные с получением кредита и правильно выбрать банк для получения займа.