В парламенте опровергли информацию о вмешательстве в работу системы “Рада”

Аппарат Верховной Рады Украины опроверг информацию о вмешательстве в работу системы "Рада", заявив, что система является защищенной, проходит регулярные проверки и технический аудит, что исключает любую возможность постороннего вмешательства в ее работу. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.

В связи с публичными заявлениями отдельных народных депутатов Украины о якобы вмешательстве в работу электронной системы "Рада" Аппарат Верховной Рады Украины сообщает. Электронная система "Рада" является защищенной, проходит регулярные проверки, технический аудит, что исключает любую возможность постороннего вмешательства и обеспечивает ее стабильную работу - заявили в Раде.

В пресс-службе парламента подчеркнули, что формирование очереди на выступление нардепов во время пленарных заседаний осуществляется автоматически - с помощью генератора случайных чисел, без влияния персонала или посторонних лиц.

Аппарат Верховной Рады опровергает информацию о вмешательстве в работу системы "Рада". Вместе с тем мы готовы к дополнительным проверкам по данному факту с привлечением соответствующих правоохранительных органов - добавили в Раде.

Контекст

Пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что нардепы от "ЕС" Артур Герасимов и Виктория Сюмар подали в Офис Генпрокурора заявление о преступлении из-за незаконного вмешательства в систему "Рада".

"Как стало известно, сегодня во время часа вопросов к правительству система не зафиксировала запись депутатов из фракции "ЕС", которые намеревались задать вопросы членам Кабинета министров. В "Евросолидарности" считают, что это может свидетельствовать о незаконном вмешательстве в систему и в целом ставит под сомнение результаты голосований в парламенте", - добавили в партии.

Напомним

Голосование в Верховной Раде за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной ожидается 8 мая.