В парламенте опровергли информацию о вмешательстве в работу системы “Рада”
Киев • УНН
Аппарат ВР опроверг информацию о вмешательстве в систему "Рада". Формирование очереди на выступление нардепов происходит с помощью генератора случайных чисел.
Аппарат Верховной Рады Украины опроверг информацию о вмешательстве в работу системы "Рада", заявив, что система является защищенной, проходит регулярные проверки и технический аудит, что исключает любую возможность постороннего вмешательства в ее работу. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.
В связи с публичными заявлениями отдельных народных депутатов Украины о якобы вмешательстве в работу электронной системы "Рада" Аппарат Верховной Рады Украины сообщает. Электронная система "Рада" является защищенной, проходит регулярные проверки, технический аудит, что исключает любую возможность постороннего вмешательства и обеспечивает ее стабильную работу
В пресс-службе парламента подчеркнули, что формирование очереди на выступление нардепов во время пленарных заседаний осуществляется автоматически - с помощью генератора случайных чисел, без влияния персонала или посторонних лиц.
Аппарат Верховной Рады опровергает информацию о вмешательстве в работу системы "Рада". Вместе с тем мы готовы к дополнительным проверкам по данному факту с привлечением соответствующих правоохранительных органов
Контекст
Пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что нардепы от "ЕС" Артур Герасимов и Виктория Сюмар подали в Офис Генпрокурора заявление о преступлении из-за незаконного вмешательства в систему "Рада".
"Как стало известно, сегодня во время часа вопросов к правительству система не зафиксировала запись депутатов из фракции "ЕС", которые намеревались задать вопросы членам Кабинета министров. В "Евросолидарности" считают, что это может свидетельствовать о незаконном вмешательстве в систему и в целом ставит под сомнение результаты голосований в парламенте", - добавили в партии.
Напомним
Голосование в Верховной Раде за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной ожидается 8 мая.