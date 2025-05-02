У парламенті спростували інформацію про втручання у роботу системи “Рада”
Київ • УНН
Апарат ВР спростував інформацію про втручання в систему "Рада". Формування черги на виступ нардепів відбувається за допомогою генератора випадкових чисел.
Апарат Верховної Ради України спростували інформацію про втручання у роботу системи "Рада", заявивши, що система є захищеною, проходить регулярні перевірки та технічний аудит, що виключає будь-яку можливість стороннього втручання в її роботу. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає УНН.
У зв’язку з публічними заявами окремих народних депутатів України щодо нібито втручання в роботу електронної системи "Рада" Апарат Верховної Ради України повідомляє. Електронна система "Рада" є захищеною, проходить регулярні перевірки, технічний аудит, що виключає будь-яку можливість стороннього втручання та забезпечує її стабільну роботу
У пресслужбі парламенту наголосили, що формування черги на виступ нардепів під час пленарних засідань здійснюється автоматично - за допомогою генератора випадкових чисел, без впливу персоналу або сторонніх осіб.
Апарат Верховної Ради спростовує інформацію щодо втручання в роботу системи "Рада". Разом з тим ми готові до додаткових перевірок за даним фактом із залученням відповідних правоохоронних органів
Контекст
Пресслужба партії "Європейська солідарність" повідомила, що нардепи від "ЄС" Артур Герасимов та Вікторія Сюмар подали до Офісу Генпрокурора заяву про злочин через незаконне втручання в систему "Рада".
"Як стало відомо, сьогодні під час години запитань до уряду система не зафіксувала запис депутатів з фракції "ЄС", які мали намір поставити запитання до членів Кабінету міністрів. У "Євросолідарності" вважають, що це може свідчити про незаконне втручання у систему і загалом ставить під сумнів результати голосувань у парламенті", - додали в партії.
Нагадаємо
Голосування у Верховній Раді за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною очікується 8 травня.