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У парламенті спростували інформацію про втручання у роботу системи “Рада”

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Апарат ВР спростував інформацію про втручання в систему "Рада". Формування черги на виступ нардепів відбувається за допомогою генератора випадкових чисел.

У парламенті спростували інформацію про втручання у роботу системи “Рада”

Апарат Верховної Ради України спростували інформацію про втручання у роботу системи "Рада", заявивши, що система є захищеною, проходить регулярні перевірки та технічний аудит, що виключає будь-яку можливість стороннього втручання в її роботу. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає УНН.

У зв’язку з публічними заявами окремих народних депутатів України щодо нібито втручання в роботу електронної системи "Рада" Апарат Верховної Ради України повідомляє. Електронна система "Рада" є захищеною, проходить регулярні перевірки, технічний аудит, що виключає будь-яку можливість стороннього втручання та забезпечує її стабільну роботу 

- заявили в Раді.

У пресслужбі парламенту наголосили, що формування черги на виступ нардепів під час пленарних засідань здійснюється автоматично - за допомогою генератора випадкових чисел, без впливу персоналу або сторонніх осіб.

Апарат Верховної Ради спростовує інформацію щодо втручання в роботу системи "Рада". Разом з тим ми готові до додаткових перевірок за даним фактом із залученням відповідних правоохоронних органів 

- додали в Раді.

Контекст

Пресслужба партії "Європейська солідарність" повідомила, що нардепи від "ЄС" Артур Герасимов та Вікторія Сюмар подали до Офісу Генпрокурора заяву про злочин через незаконне втручання в систему "Рада".

"Як стало відомо, сьогодні під час години запитань до уряду система не зафіксувала запис депутатів з фракції "ЄС", які мали намір поставити запитання до членів Кабінету міністрів. У "Євросолідарності" вважають, що це може свідчити про незаконне втручання у систему і загалом ставить під сумнів результати голосувань у парламенті", - додали в партії.

Нагадаємо

Голосування у Верховній Раді за ратифікацію угоди про корисні копалини між США та Україною очікується 8 травня.

Павло Башинський

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