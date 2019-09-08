В ЮАР один человек умер во время межобщинных беспорядков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Один человек убит и пятеро ранены в ходе межобщинных столкновениях, возобновились в воскресенье в крупнейшем мегаполисе ЮАР Йоханнесбурге. Об этом сообщает южноафриканский телеканал eNCA, информирует УНН.
“Насилие вспыхнуло, когда жители общежития в деловом центре Йоханнесбурга вышли на улицы с требованием немедленной депортации иностранцев”, — отметил он, добавив, что личность и гражданство погибшего выясняются.
Прибывшие на место беспорядков усиленные наряды полиции с помощью резиновых пуль, шумовых гранат и электрошокеров разогнали толпу, которая уже начала громить и поджигать магазины, принадлежащие иностранцам.
Как заявил в последний час официальный представитель полиции Йоханнесбурга Кей Махубеле, силы порядка контролируют ситуацию в городе.
С начала текущего месяца в крупнейших мегаполисах страны, включая Йоханнесбург и Преторию, прошли массовые беспорядки, которые вылились в погромы магазинов. В них погибли по меньшей мере 10 человек, арестовано более 400 мародеров. Как отмечают африканские СМИ, причиной вспышки насилия стало обострение межобщинных отношений и противостояния между южноафриканцами и гражданами других стран Африки.
Напомним, в день выборов в РФ полиция задержала 15 человек за листовки о задержанных на митингах.