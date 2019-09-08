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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108669 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120529 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112105 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118241 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124051 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150230 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149985 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 193274 просмотра

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В ЮАР один человек умер во время межобщинных беспорядков

В ЮАР один человек умер во время межобщинных беспорядков

Киев  •  УНН

 • 10275 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Один человек убит и пятеро ранены в ходе межобщинных столкновениях, возобновились в воскресенье в крупнейшем мегаполисе ЮАР Йоханнесбурге. Об этом сообщает южноафриканский телеканал eNCA, информирует УНН.

“Насилие вспыхнуло, когда жители общежития в деловом центре Йоханнесбурга вышли на улицы с требованием немедленной депортации иностранцев”, — отметил он, добавив, что личность и гражданство погибшего выясняются.

Прибывшие на место беспорядков усиленные наряды полиции с помощью резиновых пуль, шумовых гранат и электрошокеров разогнали толпу, которая уже начала громить и поджигать магазины, принадлежащие иностранцам.

Как заявил в последний час официальный представитель полиции Йоханнесбурга Кей Махубеле, силы порядка контролируют ситуацию в городе.

С начала текущего месяца в крупнейших мегаполисах страны, включая Йоханнесбург и Преторию, прошли массовые беспорядки, которые вылились в погромы магазинов. В них погибли по меньшей мере 10 человек, арестовано более 400 мародеров. Как отмечают африканские СМИ, причиной вспышки насилия стало обострение межобщинных отношений и противостояния между южноафриканцами и гражданами других стран Африки.

Напомним, в день выборов в РФ полиция задержала 15 человек за листовки о задержанных на митингах.

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