В ПАР одна людина померла під час міжобщинних заворушень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Одна людина вбита і п’ятеро поранені в ході міжобщинних зіткненнь, що відновилися в неділю в найбільшому мегаполісі ПАР Йоганнесбурзі. Про це повідомляє південноафриканський телеканал eNCA, інформує УНН.
“Насильство спалахнуло, коли мешканці гуртожитку в діловому центрі Йоганнесбурга вийшли на вулиці з вимогою негайної депортації іноземців”, — зазначив він, додавши, що особистість і громадянство загиблого з’ясовуються.
Прибулі на місце заворушень посилені наряди поліції за допомогою гумових куль, шумових гранат і електрошокерів розігнали натовп, яка вже почала громити і підпалювати магазини, що належать іноземцям.
Як заявив в останню годину офіційний представник поліції Йоганнесбурга Кей Махубеле, сили порядку контролюють ситуацію в місті.
З початку поточного місяця в найбільших мегаполісах країни, включаючи Йоганнесбург і Преторію, пройшли масові заворушення, які вилилися в погроми магазинів. У них загинули щонайменше 10 осіб, заарештовано понад 400 мародерів. Як відзначають африканські ЗМІ, причиною спалаху насильства стало загострення міжобщинні відносин і протистояння між південноафриканцями і громадянами інших країн Африки.
Нагадаємо, у день виборів у РФ поліція затримала 15 людей за листівки про затриманих на мітингах.