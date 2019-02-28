В последний день зимы до 11 градусов тепла

"В последний день календарной зимы, 28 февраля, существенных осадков не ожидаем, лишь в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег", - указали синоптики.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы 15-20 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, на Правобережье 6-11° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз на первые дни весны.