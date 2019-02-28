В последний день зимы до 11 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В последний день календарной зимы, 28 февраля, по Украине преимущественно без осадков, температура воздуха на большей части территории - до 5 градусов тепла, на Правобережье - до 11 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В последний день календарной зимы, 28 февраля, существенных осадков не ожидаем, лишь в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег", - указали синоптики.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы 15-20 м/с.
Температура днем 0-5° тепла, на Правобережье 6-11° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на первые дни весны.