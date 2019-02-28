В последний день зимы до 11 градусов тепла

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 49222 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 121401 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123866 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125080 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122830 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155350 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117400 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141310 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145200 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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В последний день зимы до 11 градусов тепла

В последний день зимы до 11 градусов тепла

Киев  •  УНН

 • 10386 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В последний день календарной зимы, 28 февраля, по Украине преимущественно без осадков, температура воздуха на большей части территории - до 5 градусов тепла, на Правобережье - до 11 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В последний день календарной зимы, 28 февраля, существенных осадков не ожидаем, лишь в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег", - указали синоптики.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы 15-20 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, на Правобережье 6-11° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз на первые дни весны.

Украинские Национальные Новости

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