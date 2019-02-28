В останній день зими до 11 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В останній день календарної зими, 28 лютого, по Україні переважно без опадів, температура повітря на більшості території - до 5 градусів тепла, на Правобережжі - до 11 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"В останній день календарної зими, 28 лютого, істотних опадів не очікуємо, лише у східних, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях вдень невеликий дощ та мокрий сніг", - вказали синоптики.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні, крім півночі, пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 0-5° тепла, на Правобережжі 6-11° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на перші дні весни.