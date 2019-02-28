В останній день зими до 11 градусів тепла

КИЇВ. 28 лютого. УНН. В останній день календарної зими, 28 лютого, по Україні переважно без опадів, температура повітря на більшості території - до 5 градусів тепла, на Правобережжі - до 11 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.