В последний день апреля в Киеве пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве 30 апреля ночью ожидаются умеренные, днем - небольшие дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозу, 30 апреля в Киеве облачно с прояснениями. Ночью умеренные, днем небольшие дожди.
По прогнозу, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 11-13°.
В Киевской области также облачно с прояснениями.
Ночью ожидаются умеренные, а днем - небольшие дожди. Ветер также преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.
Как сообщал УНН, в последний день апреля в Украине временами пройдут дожди.
Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.