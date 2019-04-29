В останній день квітня у Києві дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві 30 квітня вночі очікуються помірні, вдень — невеликі дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозом, 30 квітня у Києві буде хмарно з проясненнями. Вночі помірні, вдень невеликі дощі.
За прогнозом, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 11-13°.
У Київській області також хмарно з проясненнями.
Вночі очікуються помірні, а вдень — невеликі дощі. Вітер також переважно північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°.
Як повідомляв УНН, в останній день квітня в Україні часом пройдуть дощі.
Нагадаємо, українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.