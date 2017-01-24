В последние часы работы в Белом доме Б.Обама отправил Палестине 221 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы перевела Палестинской автономии 221 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Также в сообщении говорится о том, что Республиканская партия пыталась помешать этой транзакции.
Стоит отметить, что финансовая помощь Палестине предоставляется Агентством США по международному развитию. Средства предназначены для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Часть суммы должна пойти на поддержку реформ в сфере безопасности, политических преобразований.