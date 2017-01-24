В последние часы работы в Белом доме Б.Обама отправил Палестине 221 млн долларов

Также в сообщении говорится о том, что Республиканская партия пыталась помешать этой транзакции.

Стоит отметить, что финансовая помощь Палестине предоставляется Агентством США по международному развитию. Средства предназначены для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Часть суммы должна пойти на поддержку реформ в сфере безопасности, политических преобразований.