В останні години роботи в Білому домі Б.Обама відправив Палестині 221 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Адміністрація президента США Барака Обами в останні години своєї роботи перевела Палестинській автономії 221 млн доларів, передає УНН з посиланням на Reuters.
Також у повідомленні йдеться про те, що Республіканська партія намагалася перешкодити цій транзакції.
Варто зазначити, що фінансова допомога Палестині надається Агентством США з міжнародного розвитку. Кошти призначені для надання гуманітарно допомоги в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан. Частина суми має піти на підтримку реформ у сфері безпеки, політичних перетворень.