В останні години роботи в Білому домі Б.Обама відправив Палестині 221 млн доларів

Також у повідомленні йдеться про те, що Республіканська партія намагалася перешкодити цій транзакції.

Варто зазначити, що фінансова допомога Палестині надається Агентством США з міжнародного розвитку. Кошти призначені для надання гуманітарно допомоги в секторі Газа і на Західному березі річки Йордан. Частина суми має піти на підтримку реформ у сфері безпеки, політичних перетворень.