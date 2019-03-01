В ОРДО больше всего унижают прихожан ПЦУ - архиепископ Сергей

"Гонения на нашу церковь там колоссальное. Еще хочу сказать, что Московикий патриархат не касается этот переестрационный процесс. Это исключительно для Киевского патриархата, для мусульман и протестантов. Но больше всего угнетают нашу церковь", - рассказал архиепископ.



К слову, "власть" так называемой "ДНР" потребовала от религиозных общин "зарегистрироваться по законам республики".



Напомним, в этом году с ОРДО уже "депортировали" священника ПЦУ , а в прошлом году оккупанты на неподконтрольной территории Донетчины захватили 2 и взорвали один храм Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).



Как сообщал УНН, на временно оккупированных территориях Донетской области с 1 марта оккупанты могут полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины.