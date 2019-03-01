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В ОРДО найбільше принижують парафіян ПЦУ - архієпископ Сергій

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Окупанти на непідконтрольній території Донеччини найбільше принижують парафіян Православної церкви України. Про це у коментарі журналісту УНН розповів архієпископ Донецький і Маріупольський ПЦУ Сергій.

“Гоніння на нашу церкву там колосальне. Ще хочу сказати, що Московикий патріархат не стосується цього переєстраційного процесу. Це виключно для Київського патріархату, для мусульман і протестантів. Але найбільше гноблять нашу церкву”, - розповів архієпископ.

До слова, ”влада” так званої “ДНР” висунула вимогу до релігійних громад "зареєструватися за законами республіки".

Нагадаємо, в цьому році з ОРДО вже "депортували" священика ПЦУ , а в минулого року окупанти на непідконтрольній території Донеччини захопили 2 та підірвали один храм Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

Як повідомляв УНН, на тимчасово окупованих територіях Донеччини з 1 березня окупанти можуть повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.

Українські Національні Новини

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