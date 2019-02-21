В ОРДЛО боевики оказывают психологическое давление на потенциальных призывников - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало мероприятия по призыву на военную службу лиц, которые ранее были освобождены из состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т. ч. по дискредитации за совершение преступлений и грубых правонарушений. В частности, указанной категории лиц предлагается заключить новые контракты, согласно которым им будет учитываться предыдущий стаж военной службы и якобы по статусу они будут приравнены к кадровым военнослужащих ВС РФ", - сообщает он.

Кроме того отмечено, что боевики оказывают психологическое давление на потенциальных призывников звоня и агитируя вступать в ряды российских оккупационных войск.

"Для усиления психологического давления на таких потенциальных призывников им направляются СМС-сообщения и делаются телефонные звонки, особенно в вечернее время и в выходные дни. Также в дома указанных лиц по несколько раз в неделю приходят специальные группы агитаторов с т.н. "Военных комиссариатов" с предложениями до поступления на военную службу в составе российских оккупационных войск", - отметил Гуцуляк.

Как сообщал УНН со ссылкой на данные разведки, Россия тайно привлекает иностранных граждан в ряды боевиков оккупированного Донбасса.