В ОРДЛО боевики оказывают психологическое давление на потенциальных призывников - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В ОРДЛО боевики активизировали меры для призыва на военную службу лиц в ряды российских оккупационных войск с применением психологического давления и агитации. Об этом во время брифинга со ссылкой на данные военной разведки сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало мероприятия по призыву на военную службу лиц, которые ранее были освобождены из состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т. ч. по дискредитации за совершение преступлений и грубых правонарушений. В частности, указанной категории лиц предлагается заключить новые контракты, согласно которым им будет учитываться предыдущий стаж военной службы и якобы по статусу они будут приравнены к кадровым военнослужащих ВС РФ", - сообщает он.
Кроме того отмечено, что боевики оказывают психологическое давление на потенциальных призывников звоня и агитируя вступать в ряды российских оккупационных войск.
"Для усиления психологического давления на таких потенциальных призывников им направляются СМС-сообщения и делаются телефонные звонки, особенно в вечернее время и в выходные дни. Также в дома указанных лиц по несколько раз в неделю приходят специальные группы агитаторов с т.н. "Военных комиссариатов" с предложениями до поступления на военную службу в составе российских оккупационных войск", - отметил Гуцуляк.
Как сообщал УНН со ссылкой на данные разведки, Россия тайно привлекает иностранных граждан в ряды боевиков оккупированного Донбасса.