В ОРДЛО бойовики чинять психологічний тиск на потенційних призовників – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В ОРДЛО бойовики активізували заходи для призову на військову службу осіб в лави російських окупаційних військ із застосуванням психологічного тиску і агітацій. Про це під час брифінгу з посиланням на дані військової розвідки повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ активізувало заходи щодо призову на військову службу осіб, які раніше були звільнені зі складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, у т.ч. по дискредитації за скоєння злочинів та грубих правопорушень. Зокрема, зазначеній категорії осіб пропонується укласти нові контракти, згідно з якими їм враховуватиметься попередній стаж військової служби і нібито за статусом вони будуть прирівняні до кадрових військовослужбовців ЗС РФ”, - повідомляє він.
Крім того зазначено, що бойовики чинять психологічний тиск на потенційних призовників телефонуючи та агітуючи вступати в лави російських окупаційних військ.
“Для посилення психологічного тиску на таких потенційних призовників їм надсилаються СМС-повідомлення та робляться телефонні дзвінки, особливо у вечірній час та у вихідні дні. Також до домівок зазначених осіб по декілька разів на тиждень приходять спеціальні групи агітаторів з т.зв. “військових комісаріатів” з пропозиціями до вступу на військову службу у складі російських окупаційних військ”, - зазначив Гуцуляк.
Як повідомляв УНН з посиланням на дані розвідки, Росія таємно залучає іноземних громадян до лав бойовиків окупованого Донбасу.