В ОРДЛО бойовики чинять психологічний тиск на потенційних призовників – розвідка

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В ОРДЛО бойовики активізували заходи для призову на військову службу осіб в лави російських окупаційних військ із застосуванням психологічного тиску і агітацій. Про це під час брифінгу з посиланням на дані військової розвідки повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.