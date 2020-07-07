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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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4 марта, 15:53 • 122774 просмотра

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4 марта, 14:27 • 124709 просмотра

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В ОПОРе рассказали, кто из нардепов чаще всего голосует против линии фракции

В ОПОРе рассказали, кто из нардепов чаще всего голосует против линии фракции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В июне чаще всего против линии фракции голосовал депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Такие данные анализа работы ВР за июнь обнародовала Гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.

"Анализ работы парламента за июнь показал, что чаще всего против линии фракции голосует депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Не поддерживает свою фракцию в 75,2% голосований", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Петр Порошенко наименее совместно голосует среди парламентариев из "Европейской Солидарности". Показатель его голосований против линии фракции составляет 62,3%.

"Также свои фракции зачастую не поддерживают депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Игорь Абрамович, от "Голоса" Ярослав Рущишин и представитель ВО "Батькивщина" Сергей Тарута", - отмечается в сообщении.

Напомним, нардепы за июнь получили более 3 млн грн компенсации за жилье.

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