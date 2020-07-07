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В ОПОРі розповіли, хто з нардепів найчастіше голосує проти лінії фракції

В ОПОРі розповіли, хто з нардепів найчастіше голосує проти лінії фракції

Київ • УНН

 • 8985 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. У червні найчастіше проти лінії фракції голосував депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Такі дані аналізу роботи ВР за червень оприлюднила Громадянська мережа "ОПОРА", передає УНН.

"Аналіз роботи парламенту за червень показав, що найчастіше проти лінії фракції голосує депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Не підтримує свою фракцію у 75,2% голосувань", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Петро Порошенко найменш спільно голосує серед парламентарів з "Європейської Солідарності". Показник його голосувань проти лінії фракції становить 62,3%.

"Також свої фракції найчастіше не підтримують депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ігор Абрамович, від "Голосу" Ярослав Рущишин та представник ВО "Батьківщина" Сергій Тарута", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, нардепи за червень отримали понад 3 млн грн компенсації за житло.

Українські Національні Новини

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