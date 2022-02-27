В ОП сообщили о ситуации на фронтах

Цитата

“Противник полностью прекратил движение на этом направлении (северо-западнее Киева — ред.), некоторые подразделения РФ отходят. Наша артиллерия продолжает наносить по ним удары. На Черниговском и Сумском направлении — тишина, на Харьковском попытки денного входа в глубь Харькова завершилась для россиян очень грустно. Купянск. Выясняется ситуация, несмотря на запись мэра и многочисленные заверения, что они захватили город. Не все там так просто”, — сказал он.

Напомним

24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.