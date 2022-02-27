В ОП сообщили о ситуации на фронтах

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15 марта, 19:03 • 79362 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119891 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112550 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107102 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94296 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92856 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81421 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115976 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Оккупанты начали отступать на северо-западном направлении к Киеву. Речь идет о Гостомеле, Бородянке, Буче, Ирпене. На Черниговском и Сумском направлении - тишина. Об этом заявил во время брифинга советник Офиса президента Алексей Аристович 27 февраля, информирует УНН.

Цитата

“Противник полностью прекратил движение на этом направлении (северо-западнее Киева — ред.), некоторые подразделения РФ отходят. Наша артиллерия продолжает наносить по ним удары. На Черниговском и Сумском направлении — тишина, на Харьковском попытки денного входа в глубь Харькова завершилась для россиян очень грустно. Купянск. Выясняется ситуация, несмотря на запись мэра и многочисленные заверения, что они захватили город. Не все там так просто”, — сказал он.

Напомним

24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.

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